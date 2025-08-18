Песню Газманова предложили внести в школьную программу

Песня «Офицеры» народного артиста России Олега Газманова должна быть включена в школьную программу. Таким мнением поделилась заслуженная артистка России Юта (настоящее имя — Анна Осипова). Ее цитирует ТАСС.

Исполнительница указала на то, что композиция была актуальна в годы ее написания и остается популярной до сих пор.

«Это же шедевр. Песня, которая объединила фактически всю страну, хотя на тот момент это было непросто. Его произведение до сих пор является гимном во многих вооруженных и силовых структурах», — отметила она.

