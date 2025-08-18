Ольга Орлова с юмором отреагировала на слухи о здоровье дочери

47-летняя Ольга Орлова уже устала отбиваться от критики в адрес своей дочери. Теперь звезда не пытается переубедить тех, кто считает, что у двухгодовалой Ани есть проблемы со здоровьем. Певица предпочитает реагировать на домыслы с юмором.

© Соцсети

На странице в соцсети звезда согласилась ответить на самые интересные вопросы подписчиков. И один привлек ее внимание особенно. «Почему многие пишут об аутизме Ани? Она вполне здоровая девочка, на мой взгляд», — написала одна из поклонниц.

«„Вполне“ уже расцениваю как комплимент. Пишут разное, всякое. Но большинство людей пишут с желанием помочь», — ответила Ольга. Напомним, предположения об особенностях развития дочери Орловой появились из-за того, что девочка очень мало говорит для своего возраста. «Знающие» пользователи Сети сразу решили. что задержка речи — явный признак проблем со здоровьем. Однако исполнительница старается «фильтровать» подобные слухи, будучи уверенной, что девочка скоро начнет разговаривать более охотно и наконец выскажет хейтерам все, что думает о приписываемых ей диагнозах.

© Соцсети

Также певица не упустила шанса подшутить над другими новостями о ее семье, которые успели наделать немало шума. Неосведомленные журналисты умудрились назвать 2,5-годовалую Аню «внуком» Орловой, который якобы родился у ее сына Артема. «Оля, а Артем-то в курсе, что он уже отец?» — посмеялись фанаты артистки. «Так он мне эту ерунду и прислал», — призналась она.