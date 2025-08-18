У «ангела» Victoria's Secret Барбары Палвин обнаружили гинекологическое заболевание

У «ангела» Victoria's Secret и модели Барбары Палвин обнаружили гинекологическое заболевание. Об этом манекенщица сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Барбара Палвин рассказала, что недавно перенесла операцию из-за эндометриоза. По словам девушки, она несколько лет мучилась с различными симптомами во время менструации: усталостью, сильной болью, обильным и нерегулярным кровотечением. Манекенщица добавила, что «проводила бессонные ночи на полу в ванной» до тех пор, пока ее окружение не посоветовало обратиться ей к врачу.

«Я проверялась у гинеколога каждый год и была уверена, что, будь у меня эндометриоз, я бы уже об этом знала. Однако оказалось, что его не всегда можно обнаружить при стандартном осмотре. Я сходила к специалисту, и три месяца спустя мне сделали операцию. После этого у меня, наконец, была менструация, которая прошла легче, и теперь я понимаю разницу», — рассказала Палвин.

В мае модель стала гостьей светского ужина бренда Miu Miu, который прошел в рамках Каннского кинофестиваля. Барбара Палвин предстала перед фотографами в белом топе-платке, дополнив его серой курткой с коричневым воротником, короткими шортами с кожаным ремнем, темными лоферами и замшевой сумкой-мешком. Манекенщица собрала волосы в высокий хвост с прядями у лица и сделала макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой.

До этого Барбара Палвин и ее супруг Дилан Спроус посетили церемонию вручения премии Fashion Trust US Awards 2025 в Западном Голливуде. Модель выбрала для мероприятия черное макси-платье с полупрозрачной юбкой, остроносые туфли, кожаный клатч и золотой браслет.