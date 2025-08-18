Зиновьева рассказала, что родные Ксении Александровой старались скрыть смерть

Актриса Зоя Зиновьева рассказала, что родные вице-мисс Россия Ксении Александровой старались скрыть смерть. О трагедии она узнала от общей знакомой.

© Соцсети

Подробности приводит издание StarHit.

30-летняя Александрова умерла после ДТП с лосем. Девушка сидела на пассажирском кресле, за рулем находился муж, он остался жив.

«Родные не рассказывали, старались скрыть. Рассказали, когда она уже умерла. А до этого знали только самые близкие. Я не могла в это поверить», - поделилась Зоя.

Она узнала о смерти по дороге на пробы. Зиновьева позвонила на номер Александровой, но телефон был недоступен. Тогда актриса написала ей, но сообщение осталось непрочитанным.

«Потом написала общим друзьям, ну а потом уже и писать ничего не нужно было, стало все ясно», — вспоминает Зоя.

Она познакомилась с Ксенией, когда искала модель для съемок в рекламе. Заказчик просил найти девушку, похожую на Киру Найтли или Натали Портман – Александрова выглядела как голливудские звезды.

Зиновьева рассказала: девушку всегда утверждали заказчики, с ней было спокойно и комфортно работать. Александрова имела хорошую репутацию, говорит актриса.

«Она была очень красивой, как внутренне, так и внешне. Отзывчивой, неконфликтной. Максимально чистая, светлая девушка, добрая, открытая, приветливая», - поделилась Зоя.

Прощание с моделью состоялось 15 августа. Муж Александровой рыдал и признавался в любви на церемонии, а матери Ксении стало плохо на отпевании.