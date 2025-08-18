Предательство, суды, болезнь дочери: как живет вдова Алексея Баталова

18 августа Гитане Леонтенко, вдове народного артиста СССР Алексея Баталова, исполняется 90 лет. News.ru рассказал, как живет знаменитая циркачка после смерти супруга и в чем состоял секрет их 55-летнего брака.

Цирковая династия

Гитана Аркадьевна Леонтенко родилась в цыганской цирковой семье. Ее мама была танцовщицей и наездницей на лошади, а отец — воздушным гимнастом. Леонтенко продолжила династию: впервые она вышла на арену цирка в четыре года, а в пять ее уже зачислили в цирковую труппу.

Баталов незадолго до своей смерти рассказывал, что впервые встретил будущую супругу в 1953 году, в Ленинградском цирке. Он пошел туда на представление в перерыве между киносъемками и оказался очарован смелой девушкой, которая, стоя на спине лошади, выполняла опаснейшие цирковые трюки без страховки.

Сам Баталов тогда был женат на дочери художника Константина Ротова Ирине — с ней он дружил с детства. У пары росла дочь Надежда. Актер признавался, что не ушел бы из семьи, однако супруга сама ушла от него, полюбив другого. После развода Баталов разыскал циркачку и стал за ней ухаживать.

Некоторые родственники артиста осудили его за выбор и даже просили подругу семьи, поэтессу Анну Ахматову, вразумить Баталова — им не нравилось, что он встречается с цыганкой из цирка. Однако писательница отказалась давить на актера, заявив, что и ей нравится Гитана.

Семейная жизнь

После скромной свадьбы молодожены поселились в съемной комнате в коммунальной квартире в центре Москвы. Леонтенко помогала супругу в работе — когда в 1966 году Баталов экранизировал сказку «Три толстяка» она взяла на себя роль консультанта по цирковой части. Она учила мужа ходить по натянутой между домами проволоке: это требовалось для роли канатоходца Тибула, которого играл Баталов.

Гитана Аркадьевна оставила карьеру из-за дочери — Мария, которая родилась в 1968 году, страдала от детского церебрального паралича. Баталов винил в недуге врачей и признавался, что рассчитывал на исцеление, однако этого не произошло.

«Мы многие годы надеялись на чудо. И Машка не унывала, верила, что сможет ходить сама. Она и сейчас каждый день до изнеможения шагает на беговой дорожке. Мы держим, а она идет, ножки заплетаются, но не сдается», — говорил актер незадолго до своей смерти.

Мария Баталова смогла окончить сценарный факультет ВГИКа и выпустила несколько книг. По ее сценарию снята картина «Дом на Английской набережной».

Баталов говорил, что секрет их брака в том, что Леонтенко никогда не устраивала сцен ревности. Даже когда ей сообщили, что у артиста якобы подрастают два внебрачных мальчика-близнеца, она лишь поблагодарила «доброжелателя». Друг семьи Владимир Иванов отмечал, что Гитана Аркадьевна полностью посвятила себя семье. Он характеризовал ее как спокойную и рассудительную женщину, а также отличную хозяйку.

Как сейчас живет Леонтенко и ее дочь

Вдова и дочь народного артиста продолжают жить в семейной квартире в центре Москвы рядом со станцией метро «Библиотека имени Ленина» — в «Доме на Набережной». По словам Гитаны Аркадьевны, раньше они отмечали дни рождения большим кругом родных и друзей в Доме литераторов, однако это было еще при жизни Баталова. Ежегодно близких становилось все меньше.

«Одними из близких наших друзей были Володя и Иветта Зельдины. В одну из последних наших встреч Иветта приходила уже с палочкой — возраст, мы все не молодеем… Вот и я почти затворницей стала», — рассказала Леонтенко.

Артистка отмечает, что в последнее время плохо себя чувствует — «как вареная, такое состояние, голова кружится». Юбилей она собирается справить по-домашнему, с дочерью Машей.

Себя Гитана Аркадьевна считает счастливым человеком, поскольку в ее жизни был Баталов. Она отметила, что в их квартире все остается как было при нем, а сама женщина ощущает незримое присутствие супруга, от чего ей хорошо.

С кем судилась Леонтенко?

После смерти Баталова в 2017 году его вдову и дочь начали опекать юрист Михаил Цивин и актриса Наталия Дрожжина. Они заключили договор пожизненной ренты, по которой студия-мастерская и две квартиры семьи переходили Дрожжиной, а Цивин получил доверенность на распоряжение денежными средствами Баталовых.

Гитана Аркадьевна считает, что ее обманули, подсунув бумагу на подпись. Через суды ей удалось вернуть имущество в собственное распоряжение, однако сама Леонтенко переживала не из-за разбирательств, а из-за предательства близких людей.

«Я работала с пяти лет, как все цирковые дети. Ничего в жизни плохого не сделала никому. Но пришлось через суды забирать обратно деньги и имущество, которые у нас украли. Не приведи, Господи, никому через такое пройти. Машенька очень переживала. Она добрая душа, не понимала, как люди, которые клялись нам в вечной дружбе именем Баталова, могли так с нами поступить, обокрасть», — сказала артистка.

Напомним, что Цивина и Дрожжину признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Юристу назначили 5 лет колонии общего режима, а актрисе — 4 года условно. 5 лет тюрьмы получил и нотариус Дмитрий Бублий — за пособничество в совершении противоправных действий и злоупотребление служебными полномочиями.