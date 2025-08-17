Снигирь рассказала, как увела женатого Цыганова

Актриса Юлия Снигирь в эфире YouTube-подкаста «Разберемся» рассказала, что сперва только дружила со своим коллегой Евгением Цыгановым, которого впоследствии увела из семьи. Они начали отношения, когда артист еще жил в гражданском браке и воспитывал семерых детей.

© Вечерняя Москва

По словам Снигирь, ее с Цыгановым изначально связывали исключительно дружеские отношения. Он подчеркнула, что по сути не была женщиной в этой ситуации и просто общалась с актером в рамках одной компании.

Постепенно коллеги стали проводить вместе слишком много времени, и их общий знакомый предложил им задуматься об отношениях. Снирь призналась, что тогда они с Цыгановыми и закрутили роман.

— Юль, ты так хорошо молчала много лет, ——резюмировали рассказ актрисы ведущие.

Цыганов рассказал о критике со стороны фанатов за выражение его лица: несмотря на положительную оценку его творчества, артисту часто приходится сталкиваться с обвинениями в унылом внешнем виде. Кроме того, он поделился подробностями расставания со своей гражданской женой актрисой Ириной Леоновой, в отношениях с которой у них родилось семеро детей.