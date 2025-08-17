СМИ: Бородин предложил Родниной отказаться от пенсии в 400 тысяч рублей

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), отреагировал на слова Ирины Родниной о российских пенсионерах. Он предложил ей отказаться от депутатских привилегий, в частности, от пенсии в 400 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина заявила, что в стране и так «достаточно льгот и послаблений» для пенсионеров, пишет издание passion.ru.

Виталий Бородин возмутился, что при таких заявлениях сама Роднина при выходе на пенсию будет получать выплаты, которые несопоставимы с пенсиями обычных граждан РФ. Он предложил ей доказать свою солидарность «с простыми гражданами, которым приходится выживать на мизерные выплаты».

«Понятно, что, когда она пойдет на пенсию после Государственной Думы, у нее пенсия будет примерно тысяч 400. Вот предлагаю Ирине Родниной сразу от нее отказаться. Думаю, что ей трудно будет принять такое решение. Сумма, недоступная большинству россиян, вызывает закономерный вопрос: готова ли сама Роднина отказаться от привилегий, которые ей обеспечивает ее положение?» — спросил Виталий Бородин в Телеграм-канале.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о возможных ограничениях на смену спортивного гражданства российскими спортсменами.