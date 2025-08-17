Стало известно, как живет вдова Сергея Бодрова

У звезды «Брата» Сергея Бодрова была жена Светлана.

© Соцсети

После трагической гибели мужа он не стала вступать в новый брак.

В 1997 году Светлана Михайлова и Сергей Бодров получили от телекомпании в качестве премии путевки на Кубу. После этой поездки они не расставались. Спустя год после знакомства пара оформила брак.

В союзе актера и журналистки родились дочь Ольга и сын Александр.

Через две недели после рождения наследника режиссер отправился на съемки фильма в Северную Осетию. Ледник Колка накрыл Кармадонское ущелье, где работала съемочная группа.

Долгое время Светлана ездила в Северную Осетию в поисках мужа. Женщина была уверена, что его найдут.

Сейчас вдова Бодрова продолжает работать на телевидении.

По признанию Светланы, она никогда не сможет полюбить другого человека.

Двоих детей она ставила на ноги в одиночку. Наследники Сергея Бодрова – младшего пошли по стопам отца. Ольга окончила режиссерский факультет. Александр занимается музыкой.

В беседе с «Абзацем» Светлана Бодрова рассказала, как проходит ее жизнь.

«У меня все хорошо. Здоровье в порядке. Я совсем не медийный человек, внимания мне не нужно. Стараюсь обычно никуда не ходить и проводить время только с семьей и близкими. Дети уже выросли, но мы постоянно общаемся. Чаще всего дни провожу на работе».

В конце сентября исполнится 23 года с момента гибели группы Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье.