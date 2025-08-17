Кушанашвили предупредил Товстика, что он тоже может остаться брошенным

Отар Кушанашвили высказался по поводу развода Диброва. Он озвучил причину, по которой, по его мнению, в семье случился кризис в отношениях. Отар считает, что роковую роль сыграла разница в возрасте. Более того, он предупредил нового избранника Полины, что он не застрахован от такого же поворота судьбы, пишет СтарХит.

«Понятно же, если ей 30, а ему 65, то жене неинтересно с ним. И эта же судьба ждет тебя, Товстик. Рома тебя зовут или как там? Потому что ей будет 40, а тебе… сколько? 80? Сколько ему сейчас? 50? Или у тебя деньги закончатся…» — сказал телеведущий в шоу «Каково?!».

Что же касается Дмитрия Диброва, то журналист уверен, что 65-летний коллега еще встретит свою любовь и уже вскоре может познакомить ее с поклонниками.

«Я думаю, если Дибров в ближайшее время объявит народу имя новой избранницы, может быть, даже перехватит у Гриши Лепса Аврору. Никто не удивится», — резюмировал Кушанашвили.

Напомним, развод 65-летнего Дмитрия Диброва с молодой женой стал одной из самых обсуждаемых тем за последнее время. Как сообщается, супруги решили разойтись из-за измены 36-летней модели. Как оказалось, любовник Полины Дибровой является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей.