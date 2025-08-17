СМИ: избитый охранник требует с рэпера Akon извинений и компенсацию

Пострадавший от выходки рэпера на концерте в Сочи охранник требует 10 миллионов рублей за моральный ущерб, а также ждет публичных извинений.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, изначально музыкант должен был кататься на шее одного из своих телохранителей. Однако тому стало нехорошо, и Akon запрыгнул на шею местному охраннику. А потом начал бить его по лицу. Позднее охранник объяснил свое терпение – он не хотел сорвать концерт и огорчить зрителей.

После концерта Akon даже не извинился за свое поведение. Теперь пострадавший Черкесов хочет привлечь американскую звезду к ответственности.Он готов идти в полицию, чтобы наказать рэпера по закону.

Akon по прилете в Россию снял номер в отеле Mantera Supreme Seaside в Сочи стоимостью один миллион рублей в сутки. Представители гостиницы встретили его с красной дорожкой и кубанским хором, который исполнил ему песню «Полно вам, снежочки».