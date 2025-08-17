Шэрон Стоун раскрыла шокирующие детали личной трагедии

Шэрон Стоун потрясла общественность откровенным рассказом о мрачном прошлом своей семьи, смерти матери и травмах, сформировавших её жизнь. Спустя несколько дней после объявления о кончине матери в соцсетях, актриса, известная своей бескомпромиссностью, поведала о пережитом насилии со стороны собственного деда.

© Super.ru

В скандальном интервью, опубликованном Radar Online, Стоун раскрыла подробности жестокого обращения, тяготевшего над её семьей.

Актриса рассказала о трагической истории, связанной с её дедом по материнской линии, которого она обвинила в жестокости и педофилии. Она поведала, как её мать подвергалась насилию с пяти лет и до тех пор, пока в девять лет не покинула отчий дом.

«Не было ни дня в жизни моей матери, чтобы Дот (так звали её мать – прим. ред.) не была им избита», - заявила Стоун.

Актриса также призналась, что и она, и её сестра в детстве подвергались насилию со стороны их деда.

Несмотря на непростые семейные отношения, Стоун с теплотой вспоминает об отце, Джозефе, описывая их связь как «чрезвычайно близкую». Звезда «Основного инстинкта» подчеркнула, что именно благодаря отцу смогла ориентироваться в мире, где доминируют мужчины. Однако даже его поддержка не смогла оградить её от последствий мрачного прошлого семьи, с которыми ей приходится справляться до сих пор.

Интервью также затронуло тему эволюции Голливуда и отношения к женщинам, особенно то, как Стоун по-прежнему воспринимается сквозь призму её культовой роли в «Основном инстинкте». Она выразила обеспокоенность тем, что режиссёры часто воспринимают её однобоко из-за её ранних работ.