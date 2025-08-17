Киркоров показал не зажившие до сих пор ожоги

В конце апреля Филипп Киркоров выступал в Санкт-Петербурге, во время одного из номеров на нем загорелась куртка.

Певец не стал прерывать концерт из-за вышедшей из-под контроля пиротехники, и отправился в больницу только после выступления, пишет СтарХит.

Ожоги оказались серьезными, певец какое-то время чувствовал себя плохо. И до сих пор, как подтверждает фотография, раны окончательно не зажили

© Соцсети

Но Филипп Бедросович уже вернулся к активной жизни. Певец вышел на связь с подписчиками чтобы сообщить, что планирует посетить фестиваль Игоря Крутого.

«Не было печали… просто уходило лето 2025! Подходят к концу каникулы, но впереди его яркий финал! Через пару дней встречаемся в Казани на „Новой волне“», - сказал Киркоров.

Филипп Киркоров взял отпуск, чтобы провести время с детьми. 58-летний поп-артист отправился в Грецию, на остров Крит. Накануне певец уже делился снимками с отдыха