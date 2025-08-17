Сябитова поблагодарила Соболева за то, что ее сын «стал знаменитым»

Роза Сябитова впервые прокомментировала наделавшую много шума историю со своим сыном. Денис Сябитов стал героем соцсетей после съемки в шоу Павла Воли. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Организаторы пригласили в студию телесваху вместе с сыном.

Соведущий Павла, комик Илья Соболев спросил у Дениса, какие девушки ему нравятся.

«Тебе 36 лет. Денис, тебе бы хотелось общаться с 20-летней девушкой или 40-летней?» — спросил Соболев. «Я сам решу, наверное», — ответил ему Денис. «Что?» — переспросил Илья. «Сам решууу», — повторил Сябитов.

Видео быстро стало мемом. Пользователи стали снимать ролики под звук «Я сам решууу». Роза Сябитова в новом выпуске шоу «Бумеры против зумеров» поблагодарила Соболева за бесплатный пиар своего сына.

«У меня сейчас сын «зашел» — «Я сам решу». У меня вообще не было задачи его пиарить, думала, может, кому денег подтянуть. А тут взял Соболев, спасибо тебе, милый! Хотел как хуже, а получилось, как лучше. Сейчас он стал знаменитым!» — сообщила Сябитова.

