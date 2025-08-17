Цыганова предложила Родниной пожить на пенсию в 20 тысяч рублей

Вика Цыганова обрушилась на Ирину Роднину, которая заявила, что в стране и так «достаточно льгот и послаблений» для пенсионеров. Об этом пишет издание passion.ru.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина считает, что граждане должны сами создавать условия для достойного существования.

«Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», - сказала 75-летняя олимпийская чемпионка.

Цыганова в Telegram-канале предположила, что «мечта российского депутата — чтобы люди молча налоги платили, еще и сами себе на пенсии откладывали, как в США».

А самой Родниной певица предложила пожить на 20 тысяч рублей.

«А можно депутата Роднину отправить на пенсию в 20 тысяч? Эксперт по пенсиям Ирина Роднина считает, что государство и так делает для народа слишком много. А неблагодарные холопы в ответ только ноют о маленьких пенсиях. Государство собирает деньги в пенсионный фонд в принудительном порядке. Разве нельзя считать, что пенсия — это возврат тех денег, которые человек откладывал всю жизнь? Куда же уходят эти средства, сгорают?» - поинтересовалась Цыганова.

