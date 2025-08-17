Алибасов скрывается от медиков

Бари Алибасов игнорирует попытки медицинских работников московской поликлиники заставить его пройти плановую диспансеризацию. Медики просто не могут найти пациента.

Сам же Бари сообщил, что никакого повода для беспокойства нет. Музыкант отдыхает на природе. Алибасов уехал к другу за город и теперь наслаждается рыбалкой в Подмосковье, раз уж длительные перелеты ему временно запрещены из-за болей в спине, информируют news.ru.

Что касается здоровья, то, по словам артиста, оно у него в порядке. У него нет проблем с питанием, пищеварением и интимной жизнью, чувствует он себя хорошо и настроение отличное.

78-летний Бари Алибасов, основатель группы «На-На», наслаждается семейной жизнью с восьмой супругой Еленой — и, по словам его сына, впервые по-настоящему счастлив в отношениях.