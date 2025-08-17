Кучеру заметили в списке должников Федеральной налоговой службы

Оскар Кучера должен Федеральной налоговой службе 171 тысячу рублей. Долги возникли из-за деятельности ИП в сфере художественного творчества, которое артист зарегистрировал в 2007 году.

Пока на Кучере не числятся дополнительные штрафы или открытые исполнительные производства, сообщает «Постньюс».

Но в том случае, если актер не погасит недоимку, ему могут грозить санкции, включая ограничения по банковским счетам и принудительное взыскание долга через службу судебных приставов.

Недавно Оскар Кучера поддержал актера Виталия Гогунского после скандальных слов последнего о женщинах, которые якобы должны быть в хорошем настроении рядом с мужчиной. Кучера считает, что слова звезды «Универа» могли быть вырваны из контекста, а сам актер якобы хотел сказать, что мужчина несет ответственность за эмоциональное состояние женщины.