Лолита рассказала, что с трудом пережила перемены в жизни дочери

У Лолиты Милявской единственный ребенок — дочь Ева. Еве уже 26 лет. Девушка страдает от синдрома Аспергера (расстройство аутистического спектра).

Звездная мама приобрела в Болгарии жилье, где Ева до недавнего времени жила вместе с бабушкой. Но сейчас она съехала оттуда, чтобы научиться самостоятельности. Об этом пишет СтарХит.

«Дочь позвонила и сказала, что уходит от бабушки и будет жить одна. На утро я думала, что вылечу к ней, все брошу, работу брошу, заплачу неустойки. То есть в голове выстроилась цепь: сколько буду должна, где достать билеты, дорогая тяжелая, 12 часов…» — сообщила Милявская.

Но Лолита все же смогла справиться с паникой.

«Я подождала неделю, а потом спросила у Евы, не страшно ли ей ночевать одной. Она ответила: „Ты чего, мамочка, мне вообще с собой не страшно“. Спросила, когда вернется к бабушке, на что услышала: „Мамочка мне так хорошо“. Дочь сделала такой скачок!» — рассказала она в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио».

Правда, помощь медиков певице все же понадобилась.

«…психиатр понадобился. Специалист два часа меня слушал и заявил, что все нормально. Выписал мне по полторы таблеточки в день, какие-то нейролептики — пить нужно полгода», - объяснила Лолита.

Милявская подняла гонорар с четырех до шести миллионов рублей благодаря возросшей популярности среди молодой аудитории. Ее назвали «новым крашем зумеров». Концерты исполнительницы, как отмечает СМИ, «штурмуют толпы подростков», а ее график расписан до конца года.