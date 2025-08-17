Стас Пьеха получил травму во время концерта

Стас Пьеха выступил на праздновании Дня города в Нижнем Новгороде. По словам музыканта, он выложился на сцене на сто процентов, и это сказалось на его здоровье.

«Я максимально пытался этот праздник не испортить, а как бы еще больше дополнить собой. И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик», - написал Стас в микроблоге.

Музыкант пожаловался на здоровье. У Пьехи проблемы со сном. Его состояние ухудшилось из-за сильной травмы, которую он получил на концерте, сообщает thevoicemag.

«Вот в последнее время в моей жизни столько сомнологов, столько специалистов по урегулированию сна, по нервной системе. Все говорят: "Слушай, тебе просто спать надо научиться. Ну лег, уснул и вообще суставы, сосуды, связки, хрящи, все натянется как тетива, все там забежит, заходит. Нервная система, грусть-печаль отступит, и тоска пройдет, ты вообще заживешь"», - саркастически отметил певец.

Коллеги по цеху и зрители сразу же принялись поддерживать звезду в комментариях. Жители Нижнего Новгорода признались, что выступление финалиста «Фабрики звезд» было великолепным, и оно стоило того. Отметилась под постом и народная артистка Алла Пугачева.