Чадов отсудил крупную сумму у бывшего бизнес-партнера

Алексей Чадов выиграл суд у своего бывшего друга и бизнес-партнера Максима Боева. Еще в 2023 году вышел в прокат фильм «За Палыча!», в котором Чадов отвечал за концепцию, сценарий и поиск спонсоров, а Боев и его супруга занимались производством.

В итоге лента принесла 300 миллионов рублей. Между партнерами была договоренность о том, что прибыль будет делиться поровну, однако Чадову не досталось ни копейки. Боев же подал иск, обвинив Алексея в недобросовестном исполнении обязанностей.

В ответном иске Чадов потребовал обязать партнера выплатить его долю прибыли. Суд поддержал Алексея, обязав ответчика выплатить 74 миллиона рублей, пишут 7 Дней. Разбирательство длилось почти полтора года.

Алексей Чадов узнал о своей победе в самый неожиданный момент. Актер находился в отпуске на Алтае, отдыхал с семьей, когда получил звонок от своей команды.