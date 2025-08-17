Мошенники взломали аккаунты Чекалиных

В блоге Валерии Чекалиной, которая сейчас находится под домашним арестом и не имеет доступа к социальным сетям, появилось первое в этом году сообщение.

Там говорилось, что блогер вернулась в соцсети и предлагает отпраздновать это событие. Было выложено видео из квартиры Валерии и даны ссылки на некий сайт, где якобы проходил розыгрыш призов.

Через непродолжительное время подобный пост появился и в блоге бывшего мужа Лерчек, бизнесмена Артема Чекалина.

Как оказалось, аккаунты Чекалиных взломали кибермошенники. Об этом журналистам «Комсомольской Правды» сообщил представитель Лерчек продюсер Влад Красавин. Он попросил подписчиков проявить бдительность и не переходить по опасным ссылкам.

«Валерия по-прежнему на домашнем аресте, а у нас нет доступа к ее соцсетям и паролям. Пока, к сожалению, соцсети Валерии находятся в руках мошенников, - объяснил он.

Пока Валерия Чекалина, известная как Лерчек, находится под домашним арестом до 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Чекалина обвиняется в проведении незаконных валютных операций на сумму 251 миллион рублей. По версии следствия, средства были выведены за рубеж по поддельным документам.