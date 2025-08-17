Певца SHAMAN и Мизулину внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина находятся в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец». Владельцы ресурса обвиняют их в открытой информационной поддержке специальной военной операции России, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Согласно информации с сайта, в базу «Миротворца» SHAMAN и Мизулина были внесены в 2023 году.

Марк Эйдельштейн попал в базу «Миротворца»*

Ранее служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца и депутата Госдумы Дениса Майданова.

Также сообщалось, что СБУ объявила в розыск Анатолия Вассермана.