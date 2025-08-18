Рэпер Тимати назвал себя абьюзером после обвинений, что бросил родившую Иванову

Рэпер Тимати ответил в Instagram на обвинения в том, что оставил недавно родившую возлюбленную Валентину Иванову и улетел в Турцию. Некоторые интернет-пользователи раскритиковали Тимати за то, что он улетел в Бодрум без своей девушки Валентины Ивановой, которая родила ему дочь две недели назад. Одна из подписчиц назвала рэпера "настоящим нарциссом", который сделал женщину с ребенком зависимой от себя. Исполнитель ответил поклоннице, саркастично согласившись с ее словами. "Нарцисс, абьюз, ред флаг и т.д. — это все я. Бегите, пока не поздно, согласен. А то будете пропускать свою жизнь, сидя в этих комментариях, пока я просто живу свою", — написал Тимати. На днях рэпер отпраздновал 42-летие в Бодруме. По случаю своего дня рождения Тимати организовал вечеринку на яхте, куда пригласил своих друзей. По информации журналистов, среди гостей мероприятия были блогерша Дина Саева и ее возлюбленный Никита Ефремов и девушка рэпера Macan Мария Мотина. На палубе выступил немецкий диджей Rampa. Возлюбленная Тимати Валентина Иванова предположительно пропустила торжество, на кадрах с праздника ее не было. 2 августа девушка рэпера родила дочь Эмму. Для Тимати это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. Примечательно, что рэпер ни разу не вступал в официальный брак.