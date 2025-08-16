Жена продюсера Цекало Эрвин снялась в толстовке с сосками

Жена шоумена, продюсера Александра Цекало, художница, актриса Дарина Эрвин снялась в толстовке с сосками. Снимками она поделилась в Instagram. Дарина Эрвин позировала в серой толстовке, украшенной множеством искусственных сосков, а также белой мини-юбке и розовых кроксах. "Это любовное письмо самым большим фанатам моих сосков. Дорогие хейтеры, я вас вижу, слышу и, честно, люблю. Ваше неустанная преданность моим свободным соскам вдохновляет. Пожалуйста, не останавливайтесь. В вашу честь я надену сегодня эту худи. Пусть она принесет вам новый материал, который можно анализировать часами, пока я наслаждаюсь своей жизнью. С сосками и любовью, Ди", — написала она, Цекало с женой прилетел в Россию из США ради съемок сериала "Джайв" о чемпионской гонке по бальной латине. Супруга комика родилась в Казахстане. В юности она работала моделью в Корее, а затем переехала в США. Уже много лет знаменитость живет в Лос-Анджелесе и занимается живописью. В 2018 году Эрвин познакомилась с Цекало, через несколько месяц шоумен сделал ей предложение, а через год пара поженилась. Супруги вместе проживают в Лос-Анджелесе, избегая публичности. Модель не показывает в соцсетях снимки с мужем и не рассказывает о семейной жизни.