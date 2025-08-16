Крутой рассказал, чего боялся Тимати во время общения с Алексой

Тимати когда-то обрел популярность после участия в шоу «Фабрика звезд». А еще в то время у исполнителя завязался роман с Алексой. Наставник проекта Игорь Крутой рассказал, что певец побаивался реакции ее отца, бизнесмена Александра Чвикова.

Композитор вспомнил, что Тимати подошел к нему и попросил совета. Рэпер сказал, что Алекса ему очень нравится, но он боится ее отца, сообщает издание Рassion.

«Его интересовало, отобьет ему башку ее папа или не отобьет. Он переживал, не зная, на что он имеет право, как и что», — рассказал народный артист России в эфире YouTube-канала FAMETIME TV.

По словам Крутого, Алекса попала на шоу не благодаря влиятельным родителям. Как и все остальные участники, певица проходила кастинг.

Сейчас Алекса замужем за фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, который тренирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. У пары есть общая дочь Адриана, которая родилась в апреле 2021 года.