Тарасов на фоне скандала с моделями отчитался о поездке к жене в Сочи

В конце июля в Сети появились фото Дмитрия Тарасова, который приятно общался с моделями Натальей Свистуновой и Кристиной Смит. Теперь спортсмен выложил в микроблоге видеоотчет об отдыхе с женой.

Ранее девушки выложили с социальную сеть фотографии и рассказали, как примерный семьянин просил номер телефона одной из моделей. Они посмеялись над многодетным отцом. Тут же активизировались хейтеры. Дмитрий Тарасов тут же предположил, что хейтеры преследуют его из-за того, чтобы угодить Ольгой Бузовой, пишет СтарХит.

Теперь футболист пытается не только оправдаться за попытку поближе познакомиться с очаровательными девушками, но и показать всем, что в его семье все отлично. Дмитрий выложил в микроблоге видеоролик: он берет билеты, садится в самолет, прилетает, находит супругу на пляже и закрывает ей глаза рукой. Анастасия нежно целует Тарасова.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о возможных трудностях в отношениях пары. Некоторые пользователи также напомнили, что несколько лет назад Анастасию Костенко обвиняли в том, что ее отношения с Тарасовым начались еще до его развода с Ольгой Бузовой. Тогда этот скандал вызвал большой резонанс.