Shaman выступил перед Ким Чен Ыном

Российский певец, композитор и автор песен Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN, выступил в Пхеньянском дворце спорта на концерте, приуроченном к 80-летнему юбилею освобождения Корейского полуострова от японского господства.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), на концерте присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отмечается, что заслуженный артист России исполнил песни «Моя Россия», «Встанем» и другие патриотические композиции и удостоился высокой похвалы зрителей.

«Товарищ Ким Чен Ын выразил признательность российским артистам за концерт в Пхеньяне...» — говорится в публикации.

Ранее в субботу сообщалось, что лидер КНДР возложил венок в Пхеньяне к монументу павшим советским воинам.