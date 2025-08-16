Певец SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном в день 80-летия освобождения Кореи
Российский певец, композитор и автор песен Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN, выступил в Пхеньянском дворце спорта на концерте, приуроченном к 80-летнему юбилею освобождения Корейского полуострова от японского господства.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), на концерте присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Отмечается, что заслуженный артист России исполнил песни «Моя Россия», «Встанем» и другие патриотические композиции и удостоился высокой похвалы зрителей.
«Товарищ Ким Чен Ын выразил признательность российским артистам за концерт в Пхеньяне...» — говорится в публикации.
Ранее в субботу сообщалось, что лидер КНДР возложил венок в Пхеньяне к монументу павшим советским воинам.