Высоцкая рассказала, что в браке является самым важным

Юлия Высоцкая 30 лет в браке с режиссером Андреем Кончаловским. Своими мыслями о секретах крепкого брака она поделилась в эфире «ALEKО In My Bag».

Актриса и телеведущая убеждена, что в браке и любых других отношениях с людьми важно старание. Слова звезды приводит Gazeta.ru.

«Я считаю, что человек должен стараться. На работе стараться, с родителями стараться, с партнером своим стараться, с детьми стараться», — сказала она.

Юлия признала, что у нее не всегда получается стараться и в жизни у нее «много двоек с минусом за старание». А вот Кончаловский присылает ей цветы и записки на каждый спектакль.

Уроженка Новочеркасска, телеведущая Юлия Высоцкая признала за собой лишь два кулинарных провала, а рецепт сырников назвала лучшим. На негативные комментарии хейтеров ее кулинарных экспериментов она ответила в интервью Алеко Надиряну. По словам Высоцкой, лишь два рецепта у нее не удались: подгоревшие помидоры и шашлык.