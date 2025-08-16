Айза определилась, как проведет свою старость

Айза-Лилуна Ай сообщила, что знает, как и где будет жить в старости. 40-летняя блогер выложила в микроблог новость о том, как 11 женщин на пенсии объединились и стали жить вместе.

Как пишет издание Рassion, Айза заявила, что мечтает провести остаток дней вместе с близкими людьми в большом доме. Но речь идет не о детях - в будущем она не хочет стать обузой для своих детей.

«Я давно такой план придумала на старость. Самые близкие в одном доме. Наймем персонал, который будет нам готовить, ухаживать за нами», — поделилась она.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. В марте 2023 года бизнесвумен вложила два миллиона рублей в дом на острове в Индонезии. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок. Она планирует сдавать помещение в аренду.