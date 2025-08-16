Бузова из Ниццы оценила переговоры Путина и Трампа

Певица и телеведущая Ольга Бузова, находящаяся сейчас в Ницце, фразой из двух слов оценила прошедшие на Аляске переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Впечатлениями от саммита она поделилась с подписчиками в Telegram.

© Соцсети

«Лед тронулся», — написала певица.

В одном из опубликованных видео она подчеркнула, что уснула, не дождавшись окончания переговоров, однако с самого утра начала мониторить «все паблики, все выдержки». Затем Бузова рассказала, что проводит последние часы в Ницце, которые потратит на то, чтобы искупаться.

Ранее Бузова оказалась очевидицей атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Краснодарский край. По ее словам, она услышала грохот и, выйдя из номера, увидела взрыв над морем. Певица добавила, что три часа оставалась без связи и только утром узнала подробности о случившемся.