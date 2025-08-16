Алсу ради семьи пожертвовала карьерой в кинематографе

Не многие знают, что Алсу не только певица, но и актриса.

В 2005 году она снялась в британском фильме ужасов «Ловушка для призраков». Алсу сыграла одну из главных ролей - девушку по имени Тина. Вместе с ней снимались Билли Пайпер и Люк Мабли («Принц и я»). В ленте звучала песня Алсу Teardrops («Капли слез»), пишет Экспресс Газета.

Съемки фильма проходили в Румынии, а премьера состоялась 12 августа 2005 года в Великобритании. В России картина в прокат и не вышла, поэтому б этой работе Алсу мало кто знает.

Позже звезда рассказывала, что решила оставить карьеру в индустрии из-за ситуации в семье. Хотя и не без сожаления.

«У меня есть небольшой опыт съемок в кино, но в связи с семейной ситуацией я отошла от этого. Но у меня есть желание сняться в каком-то фильме. С удовольствием», — рассказывала она.

Год назад певица развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. Спустя время Алсу призналась: ее счастье ни от чего не зависит и сейчас она испытывает это состояние внутри.