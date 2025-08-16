Юлия Меньшова рассказала о сложных отношениях с родителями

Юлия в студии «Шоу Воли» призналась, что в юности ей было очень сложно. Ее родители, Вера Алентова и Владимир Меньшов, чрезвычайно критично относились к творческим способностям дочери. Об этом пишет издание thevoicemag.

«Родители меня очень критиковали. Когда я училась в институте, была прямо трагическая история у нас с ними, чудовищная. Они вели себя как последние дураки. Они вели себя ужасно — приходили ко мне в институт, садились, смотрели. Эта пытка длилась долго», — рассказала Юлия.

Меньшова отметила, что дрожала от страха, так она боялась критики отца и мамы.После экзамена ее родители молча выходили из аудитории.

«Подъезжая к дому, я собиралась в кулачок и думала, надо как-то "проткнуть этот шарик". И говорила: "Ну как вам?" А дальше меня сравнивали с землей. Они говорили: "Это было ужасно, просто была катастрофа какая-то. Ты знаешь, это удивительно, Юлия. Ты хуже всех"».

При этом, по словам Юлии, на актерском факультете Школы-студии МХАТ педагоги ее хвалили. Но Владимир Меньшов заявил дочери, что ее хвалят «из жалости» и советовал забрать документы из вуза.

За свою карьеру Юлия попробовала себя и на телевидении, и в кино — в кадре и за кадром. В какой-то момент после работы на ТВ она захотела что-то снять, пойти по стопам отца. Однако вместо одобрения получила от Меньшова недовольство. По ее признанию, кинематографист не хотел видеть дочь в качестве режиссера.