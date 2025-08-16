Невеста Лепса пришла на вечеринку с младшим братом

Аврора Киба решила показать 15-летнему брату Матвею «взрослую» светскую жизнь. Она вместе с братом отправилась на шумную вечеринку. Как сообщила сама невеста 63-летнего певца в микрблоге, они отлично повеселились.

. «Первая моя тусовка с братом. Оставлю это тут. Потому что теперь я — тот самый трезвый водитель-старший товарищ. Нас кстати все снимали, мы были самыми веселыми», — отметила Киба.

Киба родилась в весьма состоятельной семье: СМИ пишут, что она богаче жениха. Аврора сначала носила фамилию отца - Белякова, но потом взяла более редкую фамилию матери, информирует издание thevoicemag

Напомним, что с Григорием Лепсом 19-летняя студентка встречается уже больше года. Певец уже давно сделал Кибе предложение руки и сердца, но пока неизвестно, когда будет свадьба. Сама Аврора делилась, что этот вопрос остается открытым. Также они с артистом пока не живут вместе и не разговаривают о приобретении совместной недвижимости.