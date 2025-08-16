Стало известно, где будут учиться дети звезд

Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова 17-летняя Микелла выбрала Мичиганский университет, один из ведущих учебных и научных центров Соединенных штатов. Микелла будет изучать право.

© РИА Новости

Марта Юшкевич — дочь актрисы Елены Борщевой и тренера по фитнесу Валерия Юшкевича, поступила на актерский факультете ГИТИСа. Ранее Марта уже успела поучаствовать в КВН и снялась в кино, пишет teleprogramma.

В ГИТИСе будет учиться дочь экс-вратаря «Зенита» и сборной РФ по футболу, Вячеслава Малафеева Ксения. Год назад девушка поступила в столичный филиал Ярославского театрального института, но ушла оттуда, так как хотела осваивать актерское ремесло только в ГИТИСе.

Сын актеров Юлии Такшиной и Григория Антипенко Иван поступил на актерский факультет Театрального института им. Бориса Щукина. Иван выбрал именно этот вуз, так как он связан с театром Вахтангова, где служит его отец.

Ефремов отправил дочь учиться в Америку

Дочь Михаила Ефремова Надежда принята в Университет Хофстра в Нью-Йорке, и уже в сентябре начнет учиться в США по специальности «Танцор, хореограф» на факультете драмы и танца.