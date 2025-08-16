Гордон раскрыла местонахождение Товстика и Дибровой

Катя Гордон в Телеграм-канале сообщила, что жена Дмитрия Диброва живет с любовником в доме, расположенном рядом с домом обманутого мужа.

По словам Гордон, Роман Товстик еще весной купил особняк в Лапино стоимостью 141 миллион рублей, где сейчас и живет с Полиной, пишет издание passion.

«Вообще… Товстик ЭНЭлевич, похоже, подмахнул брачник жене, ибо уже в марте прикупил дом, где спокойно проживает с Полиной. Такие дела. Рядом с Дибровым, кстати. Все на районе. Удобно», — заявила Катя.

Полина Диброва меняет внешность после скандала с изменой

Пока ни одна из сторон не комментировала эту информацию.

Вместо комментариев о разводе с Дибровым и измене Полина продолжает развивать свой женский клуб. Правда пока безуспешно. Россияне посоветовали девушкам не вступать в сообщество Дибровой и не знакомить ее с мужьями.