Жена Александра Петрова показала редкие фото поцелуя из поездки по Италии

Жена Александра Петрова, Виктория Антонова, показала редкие фото поцелуя из поездки по Италии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

24-летняя Виктория Антонова в розовом мини-платье с глубоким декольте позировала на руках у Петрова во время поцелуя. Актер предпочел для отдыха белую льняную рубашку и бежевые брюки. Пара уже несколько недель путешествует по Италии.

В июне Виктория Петрова по случаю своего дня рождения организовала вечеринку, куда пригласила друзей и близких. Для мероприятия девушка выбрала бежевое шифоновое мини-платье со шлейфом, которое дополнила черными кожаными босоножками и золотыми украшениями. Ей уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами. Александр Петров пришел на торжество в белой футболке, черном брючном костюме и очках.

18 декабря 2024 года Александр Петров и Виктория публично объявили, что впервые станут родителями. Они опубликовали в Instagram совместное фото, где позировали на Мальдивах. Актер положил руки на округлившийся живот своей супруги.