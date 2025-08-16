Сябитова высказалась о штрафах за супружескую измену

Роза Сябитова убеждена, что подобные наказания в сфере семейных отношений не нужны.

Виталий Бородин предложил штрафовать россиян за измену в браке. Роза Сябитова прокомментировала инициативу общественного деятеля. Она считает, что подобный закон работать не будет. Телеведущая уверена, что система наказаний не должна внедряться в отношения супругов, пишет издание thevoicemag.

«Я всегда сравниваю семью с государством. Государство — это семейство семей. А сама семья — это маленькое государство, потому что там действуют точно такие же законы социума. Так вот, мудрецы говорят, что государства разрушается изнутри, а внешние враги их только добивают. Измена — это фактор, который добивает государство. Проблема создается внутри, а сама измена просто уже это выявляет», — констатировала Сябитова.

