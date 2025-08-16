Борисова раскрыла, что подарит дочери на 18-летие

Дана Борисова рассказала, что своей единственной дочери на совершеннолетие подарит пластику – оплатит подтяжку груди и липоскульптурирование тела (коррекцию ягодиц).

Полина не так давно делала ринопластику и снова готовится лечь под нож. Как пишет Экспресс Газета, операция по коррекции фигуры намечена на 22 августа.

«Грудь у нее очень большая, слишком объемная, потеряла свою форму и не очень эстетично смотрится… Что касается остального, не могу сказать, что поддерживаю на сто процентов… Но ей 18 через две недели. Она мечтает о таком подарке, а я в состоянии его сделать, поэтому операция будет уже совсем скоро… Ей нужно 4-5 килограммов, чтобы появился жир на талии. Его будут убирать в ягодицы», - сказала Борисова.

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказывала, что любит ставить эксперименты над своей внешностью. По ее словам, она неоднократно прибегала к различным косметологическим процедурам, а недавно сделала очередную операцию.