Гузеева призналась: «Фотошоплю безбожно»

Лариса Гузеева рассказала, что ее огорчают возрастные изменения лица и фигуры. Актриса в одном из последних интервью призналась, что ей «некрасиво то, что она видит в зеркале с утра», но исправить ситуацию помогает фоторедактор.

«В сетях себя безбожно фотошоплю, все убираю. А почему нет? Это мое личное дело», — сказала Гузеева.

При этом телеведущая не собирается пытаться вернуть молодость путем пластики и изнурительных тренировок, пишет издание super.

«Мне лень и страшно пойти что-то отрезать, лень пойти в зал. Я не люблю себя взасос, у меня нет в себя такой влюблённости, которой грешат многие. Я в другом состоялась, и у меня другие ниши закрыты, заполнены», - убеждена она.

Лариса Гузеева известна не только своей ролью в фильме «Жестокий романс» но и ведущей шоу «Давай поженимся». Знаменитость в программе зачастую выглядит холодной и агрессивной. Однако, как рассказала сама телеведущая, это всего лишь ее образ, который не имеет ничего общего с реальностью.