Стало известно, пострадал ли дом Киркорова от пожара на участке рядом

Дом народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Красногорске не пострадал после пожара, который произошел на соседнем участке. Об этом ТАСС рассказала представительница певца Екатерина Успенская.

Ранее сообщалось, что в элитном коттеджном поселке «Береста» в Красногорске загорелся особняк. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

«Риска, что огонь распространится на дом Филиппа Бедросовича, нет, все под контролем. Соседи помогают тушить огонь», — сказала Успенская.

Также она отметила, что с Киркоровым все в порядке, он в курсе ситуации, но на момент пожара дома его не было.