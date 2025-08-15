Умер актер и экс-редактор реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Щавелев

Умер российский актер и режиссер Дмитрий Щавелев, ставший известным после участия в реалити-шоу «Дом» в 2003 году.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что он скончался внезапно 12 августа. Церемония прощания пройдет в Волгодонске 19 августа, сообщает издание «Блокнот Волгодонск».

Дмитрий Щавелев окончил Детскую театральную школу в Волгодонска, а затем поступил в Московский государственный университет культуры и искусств. После получения диплома вернулся в родную театральную школу в качестве преподавателя. В 2010 году создал учебный театр «Три угла».

В 2003 году Дмитрий принимал участие в шоу «Дом», в котором супружеские пары боролись за коттедж на берегу Истры. Как признавался позже актер, его можно было назвать «подставным», так как по заданию продюсеров он «делал странные вещи».

После завершения проекта Щавелев около года работал ночным выпускающим редактором шоу «Дом-2» и писал сценарии.

