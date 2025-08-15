Стало известно о многомиллионных долгах мужа Булановой

Муж певицы Татьяны Булановой Валерий Руднов накопил 12 миллионов рублей долгов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что 37-летний мужчина имеет долг в размере 12,3 миллиона рублей — эта сумма состоит из невыплаченных штрафов в ГИБДД и кредитов. При этом издание сообщает, что Руднов ежемесячно выплачивает долги в течение последних полутора лет.

В свою очередь, сама Буланова тоже знает про долги избранника. По ее словам, такая сумма накопилась не из-за долгов, а из-за поручительств.

«Там не совсем долги. Это поручительства. Я в курсе всех его дел. Он свои обязательства по ним сейчас выполняет. Счета ему не блокировали, на нем это никак не отразилось», — заявила она.

