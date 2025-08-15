Панин* нашел работу в США

Признанный в России иноагентом и внесенный в перечень террористов и экстремистов Алексей Панин сделал признание. Актер решил поддержать ставшую таксистом в Париже звезду фильма "Любовницы" Марию Шалаеву и рассказал, что работает курьером.

Панин* на своей странице в соцсети разместил видео, в котором обратился к Шалаевой. Алексей* сообщил, что ему тоже было трудно раскрыть правду, но он уверен, что временные сложности лишь закаляют характер.

Звезда фильма "Жмурки" заявил, что финансовая подушка, которая у него была, начала таять. Хоть у артиста еще оставались деньги, он решил не доводить ситуацию до катастрофической и устроился на работу. Престижную должность в США иноагент найти не смог, зато его без проблем взяли в курьеры. При чем и 17-летнюю дочь Панин* тоже устроил на работу. Теперь Алексей* и Нюся доставляют еду американцам.

"Знаешь, в какой-то момент с дочкой сидели дома. Я говорю: "Так, Нюсь, стоп, а кого мы ждем? Деньги имеют свойство кончаться, время свободное есть". Нюся скачала приложение по доставке еды, мы сели в машину и стали ездить. Я в качестве водителя, а моя дочка в качестве курьера", — рассказал актер.

Панин* не унывает, он уверен, что еще снимется в голивудском кино. Алексей* признался, что мечтает снова выходить на красные дорожки.

"Маша, понимаешь, каждый актер в Голливуде прошел какие-то сложности — он был официантом, был водителем. Что мы с тобой будем рассказывать, когда пойдем по красной дорожке, если у нас не будет такого жизненного опыта?" — обратился артист-иноагент к Шалаевой.

Напомним, Панин* покинул Россию пять лет назад. Актер купил дом в испанском городке Торревьехе. Алексей* ездил на заработки в Москву, а Нюся ходила в испанскую школу. После начала спецоперации актер оборвал все связи с Родиной, а в октябре 2023 года Панин* с дочкой перебрались в Штаты.

*признан в России иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.