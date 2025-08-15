Появилась информация о водителе, с которым столкнулся Виктор Цой

Водитель «Икаруса» Янис Фибикс, с которым столкнулся «Москвич» лидера группы «Кино» Виктора Цоя, предчувствовал беду. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал биограф музыканта Виталий Калгин.

Напомним, что Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Трагедия произошла в Латвии, где музыкант проводил отпуск.

«Водитель "Икаруса" Янис Фибикс рассказывал, что в тот день, 15 августа, 1990 года, у них с женой была круглая дата — 20 лет со дня свадьбы», — отметил Калгин.

По его словам, в момент столкновения с машиной Цоя мужчина возвращался домой после того, как отвез сотрудников своего предприятия «Сельхозтехника» в аэропорт Риги, где у них был рейс на самолет.

«Фибикс рассказывал, что ехал, никуда не торопясь. Раздумывал, где купить цветы, чтобы поздравить супругу. Думал это сделать в Риге, но потом решил купить в Талси, куда и заехал. Водитель "Икаруса" признавался, что как будто его кто-то все время удерживал», — добавил биограф.

Калгин подчеркнул, что дословно Фибикс говорил: «Словно мне надо было быть на несколько минут позже, или раньше на том повороте. А так… судьба».