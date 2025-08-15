Российский актер записал видео из Анкориджа накануне саммита

Российский актер Андрей Гайдулян записал видео из американского Анкориджа, в котором сегодня состоится встреча главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Андрей Гайдулян наиболее известен по главной роли в комедийном сериале «СашаТаня». В своем видео он показал памятник капитану Джеймсу Куку, а также рассказал о том, что сразу по прибытию в Анкоридж он надел одежду с надписью «Аляска», чтобы «было понятно, что я настоящий аляскенец».

«Ну что друзья, господа. Добро пожаловать в солнечный-солнечный Анкоридж», — заявил Гайдулян в своем видео.

Напомним, что сегодня в Анкоридже состоится встреча Трампа и Путина, на которой президенты двух стран обсудят конфликт на Украине.