Продюсер заявил о мстительности Крутого

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что говорят о композиторе Игоре Крутом в шоу-бизнесе. Его цитирует сайт «Страсти».

© Global look

По словам медиаменеджера, у Крутого достаточно хорошая репутация.

«Его уважает весь шоу-бизнес, потому что он мэтр, профессионал своего дела, гениальный человек. Но все творческие люди скандальные, поэтому я не удивлен его высказываниями», — отметил он.

При этом Дворцов добавил, что продюсер мог поступать жестко с теми, кто предпочитал разрывать с ним связи.

«Как и любой человек со статусом, властью в шоу-бизнесе, Игорь Крутой может перекрыть кислород артистам, если они ему неугодны или перешли дорогу», — сказал он.

