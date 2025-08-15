Адвокат объяснил, отразится ли на доходах Пугачевой отказ от паспорта РФ

В Сети появились слухи о том, что Алла Пугачева посетила посольство России в Израиле и написала отказ от российского гражданства. По мнению адвоката Сергея Жорина, этот поступок может отразиться на доходах исполнительницы хита «Мадам Брошкина».

«Если Алла Пугачева утратит гражданство России и станет иностранным гражданином, это не прекратит ее право на получение роялти (авторских отчислений) из России», - сказал адвокат в беседе с Woman.ru.

При этом Жорин подчеркнул, что в связи с отказом от гражданства РФ появляются нюансы, касающиеся налогов. В частности, прибыль от авторских отчислений будет считаться доходом нерезидента. Соответственно, налог будет начисляться по специальным правилам и ставкам. С 1 января 2025 года такая ставка составляет 25%, если между странами нет соглашения о двойном налогообложении.

Кроме того, Сергей Жорин не исключил, что у Пугачевой могут возникнуть сложности с выводом денег из России за границу.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что коллекция антиквариата шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) является подлинной. Более того, по его мнению, артист вновь попытается вывезти ценности из страны.

*Признан иностранным агентом на территории России