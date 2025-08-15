Продюсер рассказал, какое будущее ждало внука Пугачевой в России

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, какое будущее ждало внука певицы Аллы Пугачевой Никиту Преснякова в России. Эксперта цитирует NEWS.ru.

© Global look

По мнению Рудченко, поющий сейчас в США каверы известных песен Пресняков делает это «не от хорошей жизни».

«Благодаря авторитету родных он мог, конечно, в России реализоваться как рок-музыкант. <...> Думаю, он себя сейчас чувствует околоартистическим персонажем, не лидером, — объяснил продюсер.

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

В мае 2025-го Пресняков заявил, что страдает от легкого синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это эмоциональное расстройство, из-за которого человек может быть не способен справляться с повседневными задачами. Часто симптомы заболевания проявляются в детском возрасте, но также подобный диагноз ставят взрослым.