Ивлеева осталась без друзей после скандала с «голой вечеринкой»

Настя Ивлеева призналась, что осталась без друзей после «отмены». В запрещённой соцсети она решила ответить на вопросы подписчиков (а их, вангуем, накопилось очень много). Среди них оказалось немало расспросов о новой жизни блогера. В частности, один из подписчиков поинтересовался, а остались ли у Ивлеевой друзья после скандала с «голой» вечеринкой и его последствий.

Настя честно ответила: она потеряла всех друзей из Москвы. Однако она к этому вопросу подходит философски и считает, что всё сложилось так, как должно было. Да и вообще, как выяснилось, эта история её давно уже не печалит.

Там же Настя честно рассказала, что не хотела бы вернуться к образу роскошной блондинки, а вместе с ним — к прошлой жизни. Она полностью посвящает себя настоящему.

«Я бы не хотела никуда и ни за чем возвращаться», — уверенно говорит она.

