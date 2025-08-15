Макаревич* не может продать билеты на творческий вечер в Грузии

Андрей Макаревич* не может продать билеты на свой творческий вечер в Грузии, который пройдёт 22 августа. Об этом сообщает портал «Страсти». По их данным, артист безуспешно пытается найти поклонников своего творчества за рубежом. За неделю до мероприятия проданы лишь билеты из первой корзины стоимостью 150 лари (4500 рублей).

Билеты из второй корзины только поступили в продажу — их стоимость несколько выше — 170 лари. Уточняется, что планируется продажа билетов также за 200 и 250 лари. Однако раскупят ли их, — большой вопрос.

То же самое с другим концертом Макаревича*, который состоится парой дней позже в Батуми. Площадка совсем небольшая — местный ресторан. Однако даже туда куплена только часть билетов первой корзины.

Макаревич* оставил в России тайный дом

Известно, что на творческом вечере музыкант планирует представить своё вино израильского производства.

* Признан иноагентом в РФ.