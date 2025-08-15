Колония и многомиллионный штраф: за что посадят Илью Варламова*

Пресс-служба московской прокуратуры сообщила, что блогер Илья Варламов* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорен к восьми годам колонии и штрафу почти в 100 млн рублей, передает News.ru.

Кроме того, в столице суд принял решение о запрете для блогера заниматься в течение четырех лет деятельностью, связанной с созданием и управлением интернет-контентом. Также было принято решение о его объявлении в международный розыск.

В сообщении прокуратуры говорится, что с учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил иноагента Илью Варламова* к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере более 99,5 млн рублей.

Утверждается, что Варламов*, находясь за границей, публиковал недостоверные сведения о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Его дважды наказывали за нарушение правил работы иностранного агента, но он продолжал публиковать материалы без соответствующих пометок.

Варламов* прокомментировал решение суда, назвав себя опытным преступником. Он сказал, что не будет грустить из-за такого незначительного события, и выразил сожаление, что не смог лично присутствовать на оглашении приговора. Варламов* также сообщил, что намерен оставаться за границей в течение неопределенного периода времени.

Подчеркивается, что постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову*.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.